Cina: coronavirus, undici nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continentale ha riferito undici nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, tutti importati. Secondo la Commissione sanitaria nazionale cinese, dieci dei nuovi casi sono stati segnalati in Mongolia Interna e uno nella provincia del Sichuan. L'autorità sanitaria cinese ha dichiarato che non sono stati trasmessi nuovi contagi a livello nazionale. Il numero totale di casi importati è salito così a 1.724, con 1.678 pazienti dimessi dagli ospedali dopo il recupero, 46 ancora ricoverati, uno dei quali in gravi condizioni, e nessun decesso. Non sono stati segnalati nuovi casi di infezione nella provincia di Jilin, a nord-est della Cina e sede di un recente focolaio. Secondo i dati aggiornati a ieri, la provincia ha riportato 136 casi confermati trasmessi localmente, con due decessi e 109 pazienti dimessi dall'ospedale dopo il recupero. Ci sono ancora 25 pazienti in cura in ospedale, di cui tre in gravi condizioni, tutti nella città di Jilin. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 40 nuovi casi asintomatici nella Cina continentale: nessun caso è stato riclassificato come confermato e 15 casi asintomatici sono stati dimessi dall'osservazione medica. Sono ancora sotto osservazione 396 casi asintomatici, di cui 28 provenienti dall'estero. Secondo i dati aggiornati a ieri, sono stati segnalati 82.985 casi di Covid-19 e 4.634 persone sono decedute a causa della malattia. Nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong sono stati segnalati 1.065 casi confermati, con quattro decessi, a Macao 45 casi e a Taiwan 441, con sette decessi. Sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero 1.030 pazienti a Hong Kong, 45 a Macao e 414 a Taiwan. (Cip)