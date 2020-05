Germania: il paese scivola in recessione tecnica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2020, il Pil della Germania ha subito una contrazione del 2,2 per cento rispetto ai tre mesi precedenti, anche a causa della crisi del coronavirus. È quanto reso noto oggi dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che ha confermato i dati preliminari diffusi il 18 maggio scorso. La flessione segue il declino registrato dal Pil della Germania nell'ultimo trimestre del 2019, pari allo 0,1 per cento. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la Germania è ufficialmente in recessione tecnica. Il declino del Pil del paese registrato tra gennaio e marzo scorso è stato il più grave crollo trimestrale dalla crisi finanziaria del 2008-2009 e il secondo per ordine di grandezza dalla riunificazione della Germania nel 1990. Nel primo trimestre di quest'anno, la spesa per consumi e le esportazioni sono precipitate. Le aziende hanno ridotto drasticamente gli investimenti. Per l'Stba, il collasso dell'economia tedesca è stato impedito dagli investimenti nell'edilizia e dal netto aumento della spesa pubblica per far fronte alla crisi. (Geb)