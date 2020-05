Germania: ministro Difesa, no a riduzione bilancio militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prevedibili misure di austerità che il governo federale dovrà attuare per far fronte alla crisi del coronavirus non dovrebbero gravare sulla spesa per armi e materiali necessari alle Forze armate tedesche (Bundeswehr). È quanto affermato dal ministro della Difesa della Germania Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “N-tv”. A settembre prossimo, ha osservato Kramp-Karrenbauer, “mettere insieme il bilancio” federale per il 2021 “non sarà facile”. Tuttavia, come evidenziato dal ministro per la Difesa tedesco, i progetti per la difesa previsti e già inseriti nel progetto di bilancio del governo federale sono “un buon pezzo di politica industriale tedesca ed europea” anche in tempi di crisi. (Geb)