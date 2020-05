Rai: Anzaldi (Iv), per Tg2 Alesina era anti-euro? Si attivi task force Di Bella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In rete e sui social un gruppo di professori ed economisti "ha protestato per come il Tg2 ha ricordato Alberto Alesina, definito 'l'economista che non amava l'euro'. Dopo le proteste, il commissario Agcom Nicita ha annunciato l'attivazione degli uffici dell'Authority per verificare se ci siano state violazioni e falsificazioni della realtà, facendo passare il professore di Harvard per un anti-euro. Per chiarire la vicenda, non sarebbe opportuno che si attivasse subito la task force anti fake news della Rai, guidata dal direttore di Rainews Antonio Di Bella?". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. "Permettere che un telegiornale del servizio pubblico - prosegue Anzaldi - sia sospettato di aver piegato addirittura un lutto per alimentare propaganda (di stampo sovranista) è un danno che la Rai non può e non deve permettersi. Se il Tg2 verrà sanzionato, chi pagherà? Gli italiani che finanziano la Rai con il canone o i responsabili dell'errore di tasca propria?", conclude. (Rin)