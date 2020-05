Tunisia: premier Fakhfakh auspica riavvio del turismo all'inizio di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro tunisino, Elyes Fakhfakh, ha confermato in un discorso durante la visita che ha fatto domenica mattina al Centro per la cura degli anziani a Sousse in occasione di Eid Al-Fitr, di non registrare alcun contagio di coronavirus tra le persone residenti. "Il nostro Paese ha ampiamente controllato la diffusione dell'epidemia", ha detto, esprimendo l'orgoglio del governo nell’impegnare una percentuale importante del popolo tunisino nel piano nazionale per resistere al coronavirus. Fakhfakh ha affermato di sperare in un ritorno della stagione turistica con l'inizio di luglio, sottolineando l'importanza del ritorno dell'attività turistica nel paese.(Tut)