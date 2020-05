Ue: Borrell, costruire nuovo sistema di tassazione su digitale e clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha bisogno di costruire un nuovo sistema di tassazione che permetta di aumentare le entrate intorno ai due grandi fenomeni che segneranno il mondo nel prossimo futuro: la distribuzione dell'energia a livello internazionale e il clima. Lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano spagnolo "El Pais", Joseph Borrel, vice presidente della Commissione europea e Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza. In merito al Piano per la ripresa che sarà presentato dalla Commissione il prossimo 27 maggio, Borrell ha affermato che ci sarà un salto di qualità verso la costruzione di un'Europa più coesa e solidale, nonostante non possano mancare i vincoli finanziari, sottolineando che non si tratta di un piano di ricostruzione ma di ripresa in quanto il capitale fisico non è stato distrutto e deve essere rimesso in attività per evitare che le aziende muoiano per mancanza di attività e i cittadini per mancanza di reddito. Se il commercio mondiale entrerà in una recessione dirompente, l'Ue sarà tra coloro che ne soffriranno maggiormente perché siamo dei grandi sostenitori del commercio a livello globale e delle frontiere aperte" ha aggiunto Borrell.(Spm)