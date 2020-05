Usa: Trump preme sugli Stati affinché riaprano i luoghi di culto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha preso le parti delle comunità religiose nel braccio di ferro per la riapertura dei luoghi di culto tra queste ultime e gli Stati Usa più restii ad allentare le misure di distanziamento sociale varate in risposta all’emergenza pandemica. Lo scorso fine settimana Trump ha dichiarato lo scorso fine settimana che gli Stati che ancora non hanno riaperto chiese, sinagoghe e moschee dovrebbero farlo “immediatamente”, sancendo la cura dell’anima come servizio essenziale. Trump è anche parso intenzionato ad agire d’imperio contro gli Stati – perlopiù amministrati da governatori democratici – che continuereanno a limitare la libertà di culto citando ragioni di sicurezza sanitaria. Anche in questo caso, le dichiarazioni di Trump hanno alimentato un aspro dibattito nazionale. (segue) (Nys)