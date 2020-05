Taiwan-Cina: legge sicurezza, Taipei si schiera con gli attivisti di Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan fornirà la “necessari a assistenza” agli abitanti di Hong Kong, in risposta alla decisione del governo cinese di imporre una nuova legge sulla sicurezza per contenere il dissenso nella ex colonia britannica. Lo ha dichiarato il presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, commentando le nuove proteste suscitate ad Hong Kong dall’iniziativa di Pechino. Sin dallo scorso anno, Taiwan ha offerto rifugio a un crescente numero di attivisti pro-democrazia di Hong Kong, intenzionati a sottrarsi all’arresto delle autorità dopo le violente proteste anti-governative verificatesi per mesi nella regione speciale. Ieri, 24 maggio, la polizia di Hong Kong è ricorsa a lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere migliaia di persone scese in strada per manifestare contro i piani del governo cinese per la nuova legge sulla sicurezza, che consentirebbe alla Cina di intervenire attivamente contro qualunque “attività sovversiva” o influenza esterna nella ex colonia. La presidente di Taiwan ha commentato i disordini tramite il proprio profilo Facebook, definendo la legislazione allo studio di Pechino una grave minaccia alle libertà e all’indipendenza giuridica di Hong Kong. Taiwan, ha scritto la presidente, “perfezionerà e accelererà ancor più proattivamente il lavoro di sostegno teso a garantire l’assistenza necessaria alla popolazione di Hong Kong”. (segue) (Cip)