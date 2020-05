Corea del Nord: Kim Jong-un presiede incontro dei vertici militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha presieduto ieri, 24 maggio, un incontro dei vertici militari del paese, il primo nel suo genere dallo scorso dicembre. Lo ha riferito l’edizione online del quotidiano ufficiale del Partito del lavoro nordcoreano, il “Rodong Sinmun”. Il quotidiano ha anche pubblicato alcune fotografie di Kim durante la sua partecipazione all’evento, interrompendo così un nuovo periodo di tre settimane scandito dall’assenza del leader nordcoreano dalla scena pubblica. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency”, l’incontro è servito a discutere “Importanti iniziative militari e misure politiche e organizzative per rafforzare ulteriormente le Forze armate nel loro complesso”. Le fotografie pubblicate dal quotidiano “Rodong Sinmun costituiscono la prima apparizione di Kim sui media nazionali dallo scorso 2 maggio, quando il leader aveva interrotto settimane di indiscrezioni sul suo stato di salute intervenendo all’inaugurazione di uno stabilimento per la produzione di fertilizzanti agricoli. Nelle scorse settimane nuove indiscrezioni hanno suggerito che Kim si sia ritirato presso la sua residenza privata nella località marittima di Wonsan, forse per timore della pandemia di coronavirus. Né Kim né i funzionari che hanno preso parte all’incontro militare indossavano però mascherine, un segnale che negli ultimi giorni il rischio pandemico si è attenuato anche in Corea del Nord. (segue) (Git)