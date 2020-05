Corea del Nord: Kim Jong-un presiede incontro dei vertici militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha mantenuto un basso profilo per l’intero mese di maggio, limitano le apparizioni pubbliche dopo la sparizione che il mese scorso aveva alimentato indiscrezioni in merito al suo stato di salute, e addirittura in merito ad un suo ipotetico decesso. Dall’ultima apparizione di Kim in pubblico sono trascorse altre tre settimane: sempre più analisti ritengono che il leader nordcoreano abbia deciso di appartarsi per non rischiare di contrarre il coronavirus. In tutto, Kim è apparso in pubblico in sole quattro occasioni nel mese di aprile, e altrettante all’inizio di maggio: di contro, durante il medesimo periodo dello scorso anno, le apparizioni pubbliche di Kim erano state 27. Il ministero dell’Unificazione sudcoreano ha confermato oggi, 22 maggio, di essere impegnato a monitorare la situazione della leadership in Corea del Nord, ma ha evitato di fornire alcuna indicazione precisa in merito agli sviluppi politici in quel paese. Secondo fonti citate dal quotidiano “Chosun Ilbo”, Kim starebbe conducendo gli affari di Stato dalla sua villa a Wonsan, località balneare sulla costa orientale del paese. (segue) (Git)