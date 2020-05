Usa: voto per corrispondenza, Repubblicani fanno causa alla California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano degli Stati Uniti ha intentato una causa giudiziaria contro il governatore democratico dello Stato della California, Gavin Newsom, in risposta all’ordinanza firmata da quest’ultimo dà istruzione di inviare a tutti gli elettori dello Stato una scheda elettorale per posta in vista delle presidenziali del prossimo novembre. Tra Repubblicani e Democratici si è innescato da settimane un durissimo scontro in merito al ricorso al voto per corrispondenza in vista delle prossime elezioni. “Il sistema elettorale della California è già gravato da serie problematiche. Il disastroso programma Motor Voter ha arbitrariamente mutato i criteri di registrazione alle liste per migliaia di persone, gettando un’ombra sull’integrità e l’accuratezza dei registri elettorali”, ha dichiarato ieri, 24 maggio, la presidente dei Repubblicani in California, Jessica Millan. La causa giudiziaria, presentata alla Corte distrettuale orientale della California, accusa quello Stato di privare i californiani del diritto costituzionale di voto rendendo inevitabile la prospettiva di frodi. (segue) (Nys)