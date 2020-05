Usa: voto per corrispondenza, Repubblicani fanno causa alla California (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Democratici promuovono da mesi il massiccio ricorso al voto postale alle elezioni di novembre, come misura di prevenzione sanitaria, nel contesto dell’attuale crisi pandemica; i conservatori, e il presidente Donald Trump, accusano però i loro avversari di voler sfruttare il voto via posta per compiere frodi elettorali: “La gente sottrae (le schede) dalle cassette della posta, stampa migliaia di schede per corrispondenza false, costringe la gente a firmare e ricorre a nominativi falsi” ha scritto Trump su Twitter. “Vogliono usare il coronavirus per truffare”. L’amministrazione Trump ha sollevato a più riprese, negli ultimi anni, il tema delle presunte frodi elettorali attuate negli Usa, specie tramite il ricorso a nominativi di cittadini deceduti e il voto di immigrati irregolari, senza però riuscire a produrre evidenze inconfutabili che tali pratiche avvengano in misura estesa e sistematica sul territorio nazionale. (Nys)