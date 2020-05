Usa: Trump attacca la Columbia University, “una istituzione vergognosa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto un duro attacco verbale alla Columbia University. Una delle più prestigiose università degli Stati Uniti, definendola una “istituzione vergognosa”, dopo la recente pubblicazione di uno studio da parte dell’ateneo secondo cui anticipare la chiusura totale degli Stati Uniti in risposta alla pandemia di coronavirus avrebbe potuto salvare circa 36mila vite. “La Columbia si è nuovamente dimostrata una vergognosa istituzione progressista scrivendo quanto ha scritto, perché la gente cui porta acqua al mulino ha agito con mesi di distanza rispetto al sottoscritto”, ha detto Trump in risposta alla domanda di un giornalista. “Ho visto quello studio. E’ una vergogna che la Columbia University vi abbia apposto il suo nome, per compiacere il suo piccolo gruppo di individui che pretendono di dirmi cosa fare”, ha aggiunto il presidente. Lo studio pubblicato dalla Columbia University, che si concentra su modelli di trasmissione del nuovo coronavirus nelle aree urbane, costituisce una bocciatura di fatto della gestione dell’emergenza sanitaria da parte di Trump, ma anche e soprattutto di alcuni specifici Stati federati, a cominciare da New York: tanto che il governatore di quello Stato, Andrew Cuomo, e il sindaco dell’omonima città Bill de Blasio – entrambi democratici – hanno scelto di replicare apertamente allo studio universitario. (segue) (Nys)