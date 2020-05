Ostia: arrestati mandanti ed esecutori che gambizzarono cognato Roberto Spada, 3 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Identificato il gruppo di fuoco che ha gambizzato il 20 aprile scorso Paolo Ascani, cognato di Roberto Spada ad Ostia. In meno di un mese i carabinieri della compagnia hanno raccolto elementi affinchè, stamattina, potessero essere eseguite le tre ordinanze di custodia cautelare in carcere per mandanti ed esecutori accusati di tentato omicidio, nell’agguato in via Antonio Forni. Il fatto di sangue si colloca nelle dinamiche di “riposizionamento” dei gruppi malavitosi lidensi sullo “scacchiere criminale” di Ostia.(Rer)