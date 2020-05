Business news: Brasile, ministero Economia ipotizza contrazione superiore al 5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario al Tesoro del ministero dell'Economia brasiliano, Mansueto Almeida, ha dichiarato che la contrazione del Prodotto interno lordo (Pil) per il 2020 potrebbe essere superiore al 5 per cento, sottolineando che le stime sulla performance economica del paese sono in revisione da parte di organizzazioni internazionali e istituti di credito. Nel corso di una videoconferenza organizzata dalla Camera di commercio Francia-Brasile, Mansueto ha affermato che la sfida dell'integrazione del paese nelle catene di produzione globali sarà più complicata a causa di una maggiore tendenza protezionistica. (Res)