Business news: Trasporto aereo, Latam anuncia graduale aumento operatività nei prossimi due mesi

- La compagnia aerea cilena Latam ha annunciato un graduale aumento della sua operatività nei prossimi due mesi, dopo la drastica riduzione delle attività a seguito del Covid-19. A giugno il gruppo prevede di passare dal 5 per cento al 9 per cento della sua capacità totale pre-crisi, raggiungendo il 18 per cento a luglio. Latam, si legge in un comunicato, è conscia che prendere decisioni in questo momento di incertezza è complesso, quindi prevederà una maggiore flessibilità per l'acquisto e la programmazione di viaggi, tariffe che in media potranno essere fino al 20 per cento più economiche, misure sanitarie aggiuntive e consulenza ai propri passeggeri che viaggeranno durante la crisi. (Res)