Business news: Brasile, l'81 per cento di bar e ristoranti che hanno cercato credito non l'hanno ottenuto

- Secondo un sondaggio condotto dall'Associazione brasiliana di bar e ristoranti (Abrasel), l'81 per cento degli imprenditori del settore che hanno già chiesto credito alle banche non sono riusciti a ottenerlo. Il sondaggio è stato realizzato su un campione di 1.558 titolari di imprese intervistati tra il 15 e il 18 maggio. Con la possibilità di lavorare solo con consegne a domicilio in gran parte del paese, bar e ristoranti fanno fatica ad andare avanti evitando di dichiarare il fallimento. Tuttavia, come accade per le industrie, gli imprenditori di questo settore hanno trovato difficoltà a ottenere credito, nonostante i programmi di finanziamento già avviati dal governo. "Bar e ristoranti hanno urgentemente bisogno di denaro a tasso agevolato e in condizioni adeguate per la restituzione", ha dichiarato il presidente di Abrasel, Paulo Solmucci. "I tentativi da parte del governo federale di offrire credito a basso costo finora non hanno avuto successo", ha sottolineato. (Res)