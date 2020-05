Giappone: coronavirus, governo verso revoca stato di emergenza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha inaugurato nei giorni scorsi una nuova fase della propria battaglia contro la pandemia di coronavirus, con la revoca dello Stato di emergenza in 39 delle 47 prefetture del paese. Le misure straordinarie di distanziamento sociale e blocco economico, che in Giappone vengono attuate su base del tutto volontaria, rimarranno in vigore nelle principali aree urbane, dove l’elevata densità abitativa rende più facile la propagazione del virus. In generale, però, l’annuncio di oggi, giunto a seguito di consultazioni tra il governo e gli esperti chiamati a fornire consulenza in merito alla crisi, segna il successo dell’approccio adottato dal paese in risposta all’emergenza, a dispetto di diversi errori comunicativi compiuti dall’esecutivo del premier Shinzo Abe nell’arco degli ultimi mesi, e costati a quest’ultimo un prezzo elevato in termini di consensi. Le epidemie causate da nuovi agenti patogeni sono una costante storica, e l’unico modo per affrontarle efficacemente, specie nel delicato ed iper-integrato contesto delle società e delle economie contemporanee, pare passare attraverso strategie integrate, basate su poche ma solide evidenze scientifiche. (segue) (Git)