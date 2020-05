Giappone: coronavirus, governo verso revoca stato di emergenza nazionale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 188mila test diagnostici effettuati dal Giappone sono molto inferiori, in termini assoluti, rispetto a quelli effettuati in molti paesi europei, inclusa l’Italia, e negli Stati Uniti; come per la Corea del Sud, però, i tamponi sono stati effettuati in maniera mirata e tempestiva, rivelandosi così uno strumento davvero efficace nel contenimento della pandemia. Al successo del Giappone hanno contribuito probabilmente altri fattori, che non possono essere ascritti ai meriti del sistema-paese giapponese: pare ad esempio che in Giappone, così come nella maggior parte dell’Asia Orientale, il ceppo di coronavirus circolato in questi mesi sia stato il “tipo B”, meno virulento e pericoloso di quello che ha invece colpito diversi paesi europei. Pare inoltre che per qualche ragione, il coronavirus sia stato meno infettivo in Giappone, dove ogni soggetto infetto ne ha contagiato in media un altro, e non altri due, come pare accadere in media in altre aree del Globo. Infine, il Giappone si sarebbe dotato di test Rt-Pcr più affidabili rispetto a quelli cui hanno fatto ricorso diversi paesi europei e gli Usa, e che sono proni a fornire falsi positivi. I protocolli adottati dal Giappone tendono a seguire al primo tampone positivo la conduzione di un secondo, per verificare la diagnosi. Per la dimissione dei pazienti dagli ospedali vengono parimenti effettuati due test, a distanza di 24 ore, che devono risultare entrambi negativi. (segue) (Git)