Usa: Trump preme sugli Stati affinché riaprano i luoghi di culto (2)

- Secondo Rachel Laser, rappresentante dell’associazione Americans United for Separation of Churches and State (“Americani uniti per la separazione tra Stato e Chiesa”), citata dal quotidiano “Politico”, “Il presidente Trump non dispone dell’autorità” per forzare gli Stati federati a riaprire i luoghi di culto: “Il Decimo emendamento della Costituzione proibisce al governo federale di adottare tattiche intimidatorie nei confronti degli Stati. (Quelle di Trump) sono esagerazioni retoriche sconsiderate, evidentemente indirizzate alla sua base di consenso”. Secondo altri, la polemica innescata dalle parole di Trump è inconsistente quanto le sue dichiarazioni: “Le dichiarazioni del presidente Trump suonano più una presa di posizione politica, che un effettivo tentativo di imposizione esecutiva delle orme sulla libertà di culto”, ha dichiarato Anthony Romero, dell’American Civil Liberties Union. In effetti, lo stesso Trump non ha indicato alcun potenziale intervento concreto contro gli Stati che non si accodino alla sua linea, anche se negli ultimi anni l’inquilino della Casa Bianca ha più volte minacciato il blocco di contributi federali agli Stati, ad esempio quelli che rifiutino di attuare la legislazione federale in materia di immigrazione clandestina. (Nys)