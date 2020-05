Taiwan-Cina: legge sicurezza, Taipei si schiera con gli attivisti di Hong Kong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese ha impresso una drastica accelerazione al processo di accentramento giuridico e amministrativo nei confronti di Hong Kong, autorizzando il Comitato permanente della 13ma Assemblea nazionale del popolo - riunita da venerdì 22 maggio, nella sua terza sessione annuale - a varare una “legge sulla sicurezza”, espressamente concepita per soffocare gli impulsi indipendentisti e il movimentismo pro-democratico nell’ex colonia britannica. Secondo le anticipazioni rilanciate nelle scorse ore dalla stampa di Hong Kong e internazionale, il nuovo provvedimento di legge conferirebbe a Pechino l’autorità di attuare il divieto di qualunque attività di natura sovversiva e indipendentista, nonché di tutte le interferenze e le influenze destabilizzanti provenienti dall’esterno. Già da settimane Pechino segnalava l’intenzione di restringere il perimetro dell’autonomia concessa ad Hong Kong nel contesto del principio “un paese, due sistemi”, che ha dettato il ritorno di quel territorio alla Cina, nel 1997, e la successiva convivenza tra l’ex colonia e la Cina continentale. Oltre un anno di proteste anti-governative, segnate da una vasta e protratta partecipazione popolare, ma anche da ripetuti episodi di violenza e vandalismo, hanno spinto il governo cinese ad assumere l’iniziativa, dopo aver tentato senza successo di demandare l’approvazione di una legge sulla sicurezza al Consiglio legislativo della Regione amministrativa speciale. L’operazione intrapresa dal governo cinese pone seri interrogativi sulla tenuta del principio “un paese, due sistemi”, che pure il premier Li Keqiang ha citato venerdì come fulcro immutato della convivenza tra la Cina continentale, Hong Kong e Macao. La nuova legge sulla sicurezza appare anche una provocazione agli Stati Uniti: nei giorni scorsi, infatti, il dipartimento di Stato Usa aveva sospeso il giudizio sullo stato dei diritti civili nella ex colonia britannica, proprio in attesa della sessione annuale del parlamento cinese iniziata oggi; il giudizio del dipartimento potrebbe portare alla revoca del trattamento preferenziale concesso da Washington ad Hong Kong, che per anni hanno agevolato gli scambi tra le due maggiori potenze globali. (segue) (Cip)