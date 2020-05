Taiwan-Cina: legge sicurezza, Taipei si schiera con gli attivisti di Hong Kong (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza del decreto presentato il 22 maggio all’Assemblea costituisce la base legale per “l’istituzione e rafforzamento di un sistema legale e di un meccanismo di attuazione per la salvaguardia della sicurezza nazionale nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong”. Wang Chen, vicepresidente del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, ha illustrato l’iniziativa ai deputati del parlamento cinese, evidenziando la necessità e l’importanza di formulare una legge che “difenda la sovranità e gli interessi fondamentali del paese”. Secondo Wang, sin dal 1997 la Cina ha £rigorosamente applicato il principio ‘un paese, due sistemi’”, ma “l’emersione di nuove circostanze, nuove problematiche, nuove sfide e minacce macroscopiche alla sicurezza nella regione speciale di Hong Kong” ha reso necessario un adattamento del quadro giuridico che regola la convivenza civile in quel territorio. Data la sua condizione di eccezionalità giuridica, Hong Kong costituisce per Pechino un potenziale nodo di criticità in termini di integrità territoriale e sovranitaria, inizialmente compensato dall’apporto della ex colonia britannica all’apertura e allo sviluppo economico della Cina continentale. Negli ultimi anni, però, Hong Kong ha visto ridimensionato il suo ruolo di “porta d’ingresso” per la Cina, mentre sono aumentate le tensioni politiche e civili, specie a seguito delle spinte accentratrici del presidente cinese, Xi Jinping. (segue) (Cip)