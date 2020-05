Taiwan-Cina: legge sicurezza, Taipei si schiera con gli attivisti di Hong Kong (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di sicurezza allo studio del governo cinese sancirebbe la “tolleranza zero” nei confronti di qualunque attività in contrasto con il processo di progressiva integrazione tra Hong Kong e la Cina, un percorso di lungo termine peraltro sancito dagli accordi che hanno determinato la restituzione dell’Isola da parte del Regno Unito. Il provvedimento incaricherebbe inoltre il Comitato permanente dell’Assemblea nazionale di prevenire, arrestare e sanzionare qualsiasi attività sovversiva all’interno della regione speciale; infine, la bozza denuncia apertamente le attività di interferenza da parte di “forze esterne”, cui Pechino imputa i disordini e le tensioni che hanno attraversato Hong Kong per oltre un anno, e che si sono riaccesi nelle ultime settimane. Una volta approvata, la bozza presentata il 22 maggio consentirà al Comitato permanente di avviare la formale stesura dei provvedimenti di legge per la sicurezza di Hong Kong, che secondo il quotidiano ufficiale cinese “Global Times” consentiranno di “spingere attivamente verso una soluzione delle questioni più pressanti riguardanti il sistema di sicurezza nazionale” di Hong Kong, “rafforzare la creazione di istituzioni speciali” e garantire il rispetto delle nuove disposizioni. (segue) (Cip)