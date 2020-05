Coronavirus: Milano (+64) e Bergamo (+72) province lombarde con dati contagio più alti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la provincia di Bergamo a far registrare oggi per il secondo giorno consecutivo il dato peggiore dei nuovi contagi al coronavirus in Lombardia con 72 nuovi casi positivi (ieri +102). È quanto emerge dal bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia. Seguono la città metropolitana di Milano (+64, ieri +88), Brescia (+59, ieri +72 ), Pavia (+18, ieri +33), Monza Brianza (+18, ieri +12), Varese (+16, ieri +44), Como (+10, ieri +34), Cremona (+8, ieri +9), Mantova (+6, ieri +4) Lecco (+3, ieri +11), Lodi (+3, ieri +8) e Sondrio (+2, ieri +7). A Milano città i nuovi contagiati sono 32 (ieri +40). (Rem)