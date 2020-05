Fase 2: Fiepet-confesercenti, oltre due milioni di gelati nel fine settimana a Roma, bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gelato artigianale italiano esce dalla serrata e in questo primo fine settimana, a partire dal 18 maggio con la riapertura dei pubblici esercizi, ha fatto registrare tra le gelaterie aperte nella Capitale e sul litorale romano numeri estremamente positivi. Secondo i dati di Fiepet-Confesercenti, in collaborazione con l'Associazione italiana gelatieri (Aig) attraverso il presidente Pennestrì, sono stati consumati circa 240 mila kg, oltre 2 milioni di coni e coppette. "I gusti che aprono il trend all'insegna dell'estate sono il mango all'anice stellato e il limone alla genziana, insieme ai classici con sorbetto al 'cioccolato del mondo' e i sorbetti di frutta a km zero per il trionfo dell'Agro italiano. Dati che fanno ben sperare per l'inizio di questa stagione, che seppur partita in ritardo a causa dell'emergenza Covid, auspichiamo possa dare soddisfazione al segmento del gelato e a tutta la filiera agroalimentare che contribuisce alla riuscita di un prodotto che rappresenta uno dei fiori all'occhiello del nostro made in Italy", afferma nella nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-confesercenti. "Chiediamo al sindaco Raggi di prolungare l'orario del food artigianale - semmai fino alle 24 fino al 21 giugno come da richiesta Fiepet-confesercenti - solo così potremmo far rientrare i nostri lavoratori dalla cassa integrazione e forse assumere dipendenti con contratti stagionali", conclude Pica. (Com)