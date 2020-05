Terrorismo: Spagna, forze speciali arrestano presunto reclutatore dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti antiterrorismo spagnoli hanno arrestato a Bolanos de Calatrava, piccola città nei pressi di Ciudad Real, il 37enne marocchino Bader Bakali, con l'accusa di essere un pericoloso reclutatore dello Stato islamico (Is). Lo scrive "El Mundo", riportando fonti di intelligence secondo le quali l'uomo reclutava i suoi seguaci tra i lavoratori stagionali dei campi della zona, tra i quali si era infiltrato come raccoglitore di cipolle. Bakali era già noto nel suo paese d'origine per aver preso parte a diversi attentati in Marocco e negli Emirati Arabi Uniti. Giunto in Spagna nel 2017 e tenuto sotto osservazione già dal 2019 sarebbe riuscito ad indottrinare al credo "takfì", uno dei più radicali tra i fiancheggiatori dell'Is, almeno tre persone analfabete arrestate insieme al predicatore nel corso dell'operazione antiterrorismo. Negli ultimi mesi, Bakali aveva trasformato la sua casa, condivisa con altri cittadini marocchini e sudamericani, nel centro operativo delle sue predicazioni. Non sdi rado, inoltre, insieme ai suoi seguaci aveva partecipato a diverse feste nella città della zona criticando le usanze occidentali con particolare veemenza. Secondo le fonti antiterrorismo spagnole, negli ultimi tempi Bakali aveva radicalizzato ulteriormente i messaggi di odio nei confronti delle forze dell'ordine e di sicurezza manifestando il desiderio di attaccarle. Il magistrato del Tribunale nazionale, Ismael Moreno, ha pertanto deciso di firmare l'ordine di arresto nei confronti di Bakali e di tre suoi seguaci. (Spm)