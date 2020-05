Business news: Cile, attività economica al +0,4 per cento nel primo trimestre nonostante effetto pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2020 l'economia cilena è cresciuta dello 0,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, secondo dati ufficiali della Banca centrale del Cile (Bcc). Il risultato, segnala la Bcc, è stato ottenuto nonostante l'impatto sull'economia delle misure adottate dalle autorità sanitarie per contrastare la diffusione della pandemia del nuovo coronavirus. I settori che hanno contribuito in maggior grado a mantenere il livello di attività sono quello minerario, dei servizi finanziari e della costruzione, mentre risultano in netto calo tutti i settori che formano la domanda, con in testa il consumo privato, che ha segnato un -2,2 per cento. In calo anche le importazioni, soprattutto per quanto riguarda la formazione di beni di capitale (-8,9 per cento). (Res)