Business news: Brasile, Camera commercio azzera tariffe importazione per 118 prodotti sanitari

- La Camera del commercio estero (Camex) del Brasile ha annunciato di aver azzerato le tariffe di importazione relative a 118 prodotti sanitari utilizzati nel contrasto al nuovo coronavirus. Di questi, circa 80 sono farmaci usati per il trattamento di pazienti ricoverati in ospedale. Con questa misura, il numero di prodotti su cui è stata azzerata la tariffa di importazione dall'inizio della pandemia sale a 509. In una nota, il ministero dell'Economia ha riferito che l'aggiornamento dell'elenco di articoli importati senza imposizione di dazi va incontro alle esigenze manifestate dal Consiglio nazionale delle segreterie sanitarie municipali (Cnssm) e alle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (Res)