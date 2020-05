Business news: Argentina, fissato prezzo petrolio a 45 dollari il barile nel mercato interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino di Alberto Fernandez ha fissato il prezzo del barile di petrolio per il mercato interno a 45 dollari. La misura, ufficializzata attraverso un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ha come obiettivo quello di sostenere l'attività del settore petrolifero ed in particolare mantenere il livello di redditività degli investimenti nel bacino non convenzionale di Vaca Muerta, nell'attuale contesto che vede il prezzo internazionale del greggio a un valore di 35 dollari dopo aver toccato minimi storici. Il prezzo rimarrà in vigore fino al 31 dicembre, a meno che la quotazione internazionale del brent superi il valore locale durante un periodo superiore ai dieci giorni. La segreteria per l'Energia si riserva inoltre la facoltà di effettuare revisioni trimestrali del prezzo fissato inizialmente. (Res)