Business news: Brasile, coronavirus, Bolsonaro firma decreto con aiuti a imprese settore elettrico

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto che dispone aiuti economici in favore delle società di distribuzione di elettricità colpite dagli effetti della pandemia di coronavirus sul settore. Il decreto istituisce una linea di credito a tasso agevolato, il Conto covid, costituito con fondi di banche statali e private, che sarà gestito dalla Camera per il commercio dell'energia elettrica del ministero dell'Economia (Ccee). Il denaro sarà utilizzato per coprire i debiti delle società, in modo che il deficit di cassa non incida sui bilanci. Il valore complessivo dell'operazione non è stato ancora reso noto: il testo attribuisce all'Agenzia nazionale per l'energia elettrica (Aneel) la definizione del limite di finanziamento totale con le banche, nonché la successiva definizione mensile degli importi che devono essere trasferiti alle singole aziende. Tuttavia il sottosegretario esecutivo del ministero delle miniere e dell'energia, Marisete Pereira, ha dichiarato che il fondo di sostegno alle società elettriche dovrebbe essere pari a 10 miliardi di real (1,6 miliardi di euro). (Res)