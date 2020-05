Business news: Ecuador, Bid approva credito di 250 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca interamericana di sviluppo (Bid) ha approvato un credito di 250 milioni di dollari per mitigare gli effetti, diretti e indiretti, causati dalla pandemia di Covid-19 in Ecuador. La somma fa parte di un credito complessivo di 700 milioni in sostegno al paese. In un comunicato la Bid specifica che il progetto si concentrerà sulla riduzione della morbilità e della mortalità da Covid-19. Le risorse saranno inoltre utilizzate per mitigare gli effetti indiretti della pandemia sulla salute e sulla qualità della vita dei gruppi più vulnerabili. Lo stanziamento si aggiunge a quello del Fondo monetario internazionale (Fmi), che concederà al governo dell'Ecuador un prestito di 643 milioni di dollari a sostegno della strategia di risposta alla pandemia. Nel paese si registrano ad oggi 34.151 casi di contagio e 2.839 decessi accertati. La provincia di Guayas è quella più colpita con 13.175 casi. (Res)