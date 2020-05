Business news: Cile, governo assegna aiuti diretti ai municipi per mitigare crisi sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cileno di Sebastian Pinera ha deliberato l'assegnazione di partite straordinarie destinate ad aiuti sociali a tre municipi dell'area di Santiago. Lo ha annunciato il ministro degli Interni, Gonzalo Blumel, sottolineando che l'obiettivo di questi fondi, equivalenti a circa 90 milioni di euro, è quello di "contribuire a mitigare le spese che hanno dovuto affrontare i municipi a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del nuovo coronavirus". Il sottosegretario per lo sviluppo regionale, Claudio Alvarado, ha chiarito a sua volta che "i fondi verranno trasferiti direttamente ai municipi" e che si tratta di "una somma equivalente al doppio della spesa annuale in aiuti sociali di ciascun municipio". "Si tratta di uno sforzo importante del governo per aiutare la popolazione attraverso i municipi". (Res)