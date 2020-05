Business news: Venezuela, Banca centrale fa causa alla Banca di Inghilterra per accedere a riserve auree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Venezuela ha fatto causa alla Banca di Inghilterra (Boe) per il suo rifiuto di consentire al governo di Nicolas Maduro di disporre delle riserve auree depositate nel suo caveau per un valore di 1 miliardo di dollari. Per decenni, scrive il “Financial Times”, Caracas ha usato la Banca di Inghilterra per depositare i suoi lingotti, che formano parte delle sue riserve presso la Banca centrale. Già nel 2018 il paese provò ad avere accesso ai suoi lingotti ma la richiesta venne respinta dalla Boe. Lo scorso aprile Caracas ha chiesto di vendere parte delle sue riserve auree e inviare i proventi alle Nazioni Unite per aiutare il governo del presidente Nicolas Maduro a combattere la pandemia di coronavirus. Il Regno Unito, in linea con gli Stati Uniti, riconosce il leader di opposizione Juan Guaidò come unico legittimo presidente del Venezuela. Il testo della vertenza, datato 14 maggio, è stato depositato presso l’alta corte di Londra. L’azione legale segue la decisione del Fondo monetario internazionale (Fmi) di respingere la richiesta del Venezuela di un pacchetto di aiuti di emergenza da 5 miliardi di dollari. (Res)