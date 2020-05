Business news: Brasile, gettito fiscale cala del 28,9 per cento ad aprile 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile, il governo del Brasile ha incassato dalle tasse l'equivalente di 16 miliardi di euro (101 miliardi di real), un calo del 28,9 per cento su anno. Secondo l'Agenzia delle entrate brasiliana (Receita federal) si tratta valore più basso per mese di aprile dal 2006. Le entrate federali provenienti da tasse e contributi hanno raggiunto i 93,3 miliardi di real (14 miliardi di euro), con un calo netto annuo del 28,7 per cento. Le entrate provenienti da altre fondi, principalmente i diritti d'autore, sono stati pari a 7,8 miliardi di real (1,2 miliardi di euro), in calo del 30,7 per cento, rispetto ad aprile 2019. Da gennaio ad aprile, il gettito fiscale ha raggiunto i 502 miliardi di real (80 miliardi di euro), calo reale del 7,45 per cento, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Res)