Business news: Brasile, coronavirus, piccole e medie imprese denunciano difficoltà in accesso a linee credito

- Un'indagine condotta alla fine di aprile dall'Unione delle micro e piccole industrie dello Stato di San Paolo (Simpi) ha mostrato che l'87 per cento delle società non è riuscita ad accedere alle linee di credito a tasso agevolato aperte per offrire liquidità alle aziende in difficoltà a causa della pandemia di coronavirus. Secondo la Simpi il 75 per cento delle misure annunciate non stanno raggiungendo le attività cui sono destinate. Un altro sondaggio pubblicato in aprile dal Servizio brasiliano di appoggio alle micro e piccole imprese (Sebrae) sottolinea che il 60 per cento dei proprietari di piccole imprese che hanno già cercato di accedere al credito dall'inizio della crisi sanitaria ha visto la propria domanda respinta. Lo studio ha anche mostrato che c'è ancora molta incertezza tra gli uomini d'affari sulle linee di credito che vengono rese disponibili per evitare licenziamenti. Del totale degli intervistati, il 29 per cento afferma di non conoscere queste misure e il 57 per cento ne ha solo sentito parlare. Anche per questo, delle quattro linee annunciate dalla Banca nazionale di sviluppo economico e sociale (Bndes) durante la crisi del nuovo coronavirus, solo il 16,7 per cento ha raggiunto le aziende. Dei 77 miliardi di real (12 miliardi di euro) messi a disposizione, solo 12,9 miliardi di real (2 miliardi di euro) sono stati effettivamente prestati dalla banca. (Res)