Business news: Brasile, 170 mila brasiliani sono scivolati nell'estrema povertà nel 2019

- Circa 170 mila persone in Brasile sono scivolate in condizione di estrema povertà nel 2019. Lo scorso anno si è chiuso con un numero di 13,8 milioni di persone che vivono con meno di 1,9 dollari al giorno, equivalenti a 6,7 per cento della popolazione del paese. Secondo quanto reso noto dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) si tratta del quinto anno consecutivo in cui cresce il numero di brasiliani in condizioni di estrema povertà, nonostante un piccolo miglioramento del reddito medio dei brasiliani e una leggera riduzione della disuguaglianza nel corso del 2019. La percentuale di famiglie brasiliane beneficiarie del programma Bolsa Familia (una sorta di reddito di cittadinanza per famiglie meno abbienti) è diminuita dal 13,7 per cento del 2018 al 13,5 per cento nel 2019. Nel 2012, il 15,9 per cento delle famiglie nel paese beneficiava dei fondi del Bolsa Familia. (Res)