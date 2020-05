Business news: Ecuador, Moreno annuncia taglio di oltre 4 miliardi di dollari alla spesa pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ecuador, Lenin Moreno, ha annunciato una serie di misure per evitare "il collasso dell'economia" del paese a causa della pandemia di coronavirus. Tra queste, riferisce il quotidiano “El Comercio”, un taglio di oltre 4 miliardi di dollari alla spesa pubblica. "Tutti i popoli del mondo stanno attraversando momenti difficili, stiamo tutti lottando per fermare i contagi e ridurre le morti causate dal coronavirus, ma allo stesso tempo dobbiamo prendere misure per evitare il collasso dell'economia", ha detto Moreno in un discorso rivolto alla nazione. La crisi sanitaria, ha detto il presidente, ha distrutto 150 mila posti di lavoro e causato perdite nelle casse pubbliche per 12 miliardi di dollari, "circa il 50 per cento delle entrate". Il paese, ha aggiunto Moreno, “non ha mai affrontato una situazione così grave". (Res)