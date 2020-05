Business news: Messico, Goldman Sachs prevede contrazione dell'8,5 per cento pil nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'affari statunitense Goldman Sachs ha stimato che le conseguenze finanziarie della crisi sanitaria del nuovo coronavirus potrebbero costare a fine anno al Messico una contrazione dell'8,5 per cento del prodotto interno lordo (Pil). Un rovescio in gran parte addebitato a una "inadeguata" risposta del governo dal punto di vista fiscale. Si tratterebbe della peggiore contrazione dalla grande recessione del 1932, quando il paese nordamericano arrivò a perdere oltre il 14 per cento del pil. Nonostante il Messico disponga "di una buona quantità di spazio fiscale, la risposta è stata non adeguata e chiaramente inferiore alla norma dei soci regionali", avverte Goldman. Messa a confronto con quanto fatto "dagli altri paesi dell'America latina, la risposta della politica macro economica è stata deludente", segnala l'istituto ricordando che con un 5,5 per cento, il Messico ha ancora uno dei tassi di interesse più alti il di tutti i mercati emergenti". (Res)