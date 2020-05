Business news: Perù, aiuti per 6,8 milioni di famiglie in situazione di povertà estrema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Perù ha iniziato a erogare un buono di 760 sol (202 euro) per 6,8 milioni di famiglie in situazione di povertà estrema. La misura rientra nel quadro dei provvedimenti adottati per connettere gli effetti economici e sociali della pandemia da Covid-19.Il programma è destinato a chi non è già stato beneficiario di sussidi e alle famiglie i cui membri guadagnano meno di 3 mila sol (799 euro) al mese. Le ultime stime del ministero della Salute peruviano portano a 99.483 il numero complessivo dei contagi nel paese e a 2.914 quello dei decessi. Ieri il paese ha registrato un nuovo record con 4.550 contagi nelle ultime 24 ore. (Res)