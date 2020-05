Business news: Argentina, crisi del debito, governo proroga al 2 giugno scadenza offerta di ristrutturazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha prorogato di dieci giorni la scadenza dell'offerta di ristrutturazione del debito estero presentata ai creditori privati internazionali. La decisione è stata ufficializzata attraverso una delibera firmata dal ministro dell'Economia, Martin Guzman, dove si chiarisce che l'obiettivo della proroga è quello di "proseguire i colloqui" e "massimizzare l'accordo con i creditori preservando allo stesso tempo il principio della sostenibilità del debito". La nuova scadenza viene fissata quindi al 2 giugno alle 17 (ora di New York). Per quella data l'offerta di Buenos Aires - che chiede una moratoria di tre anni e una riduzione del 62 per cento degli interessi (pari a 37 miliardi di dollari) e del 5,4 per cento del capitale (3,6 miliardi) su un totale di 66,2 miliardi di dollari di debito - dovrà ottenere come minimo l'accettazione dell'85 per cento dei possessori di titoli emessi prima del 2016 e del 66,6 per cento dei possessori di titoli emessi dopo il 2016. (Res)