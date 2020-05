Roma: Annunziata a Carocci (Cinema America), tra quattro anni sindaco di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal cinema America al Campidoglio: Valerio Carrocci sindaco di Roma. La suggestione, in forma di battuta, è arrivata questa mattina nel corso del programma di Lucia Annunziata "In mezz'ora" dove era ospite il 28enne presidente dell'associazione Piccolo cinema America. "Questo è già un piccolo programma politico - ha scherzato la giornalista commentando una risposta di Carocci - io prima quando preparavano la puntata scherzavo con i miei autori 'non mi portate Carocci che tra 4 anni è candidato sindaco di Roma' ". (Rer)