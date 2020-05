Business news: petroliere iraniane verso il Venezuela con un carico del valore di 45,5 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque petroliere iraniane stanno navigando verso il Venezuela con un carico di prodotti petroliferi di almeno 45,5 milioni di dollari. Lo riferisce la rivista “Time”, ipotizzando un accordo tra i due paesi colpiti da sanzioni statunitensi. "Non abbiamo mai visto nulla di simile prima. Questo è un episodio nuovo per tutti", ha detto il capitano Ranjith Raja, analista che traccia le spedizioni di petrolio via mare presso la società di dati Refinitiv. Tutte le navi coinvolte appartengono a compagnie statali o parastatali iraniane e battono la bandiera della Repubblica islamica. Dal blocco temporaneo di una petroliera iraniana lo scorso anno a Gilbiterra, le navi dell’Iran hanno ridotto notevolmente le rotte internazionali. Secondo Raja, tutte le navi hanno prelevato il loro carico dalla raffineria del Golfo Persico vicino a Bandar Abbas, in Iran, che produce carburante. La flottiglia ha viaggiato intorno alla penisola arabica e attraverso il canale di Suez nel Mar Mediterraneo, secondo i dati raccolti dal sistema di identificazione automatica della nave. Una delle navi, la Clavel, ha elencato la sua destinazione come Caracas a partire dal 12 maggio, secondo i dati di registro del sito web di localizzazione navale “MarineTraffic.com”. La nave in seguito ha rimosso la sua destinazione, ma la rotta sembra puntare verso l’America Latina. (Res)