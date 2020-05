Business news: Cuba, L'Avana chiede la sospensione del debito con il Club di Parigi sino al 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba ha chiesto la sospensione del suo debito nei confronti del Club di Parigi, gruppo che racchiude 14 paesi creditori de L'Avana. Tra questi ci sono la Francia, il Canada, il Giappone e la Spagna. Una fonte diplomatica ha fatto sapere che il vicepremier cubano Ricardo Cabrisas ha inviato un messaggio all'organizzazione chiedendo "una moratoria per il 2019, 2020 e 2021, per ricominciare a pagare il debito nel 2022". Il Club di Parigi è un gruppo informale di organizzazioni finanziarie dei 22 paesi più ricchi del mondo che lavorano per rinegoziare il debito pubblico bilaterale dei paesi del Sud del mondo. (Res)