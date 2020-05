Giustizia: Siracusano (FI), riforma Csm? Bonafede non credibile, da lui solo annunci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede "solo annunci su annunci". Lo afferma Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e membro della commissione Giustizia di Montecitorio. "Adesso la priorità del ministro della Giustizia è nuovamente la riforma del Csm - osserva in una nota - un anno fa di questi tempi, nei giorni dell'esplosione del caso Palamara, aveva promesso la stessa iniziativa. Allora era Guardasigilli del governo gialloverde, oggi ricopre lo stesso ruolo nell'esecutivo giallorosso. Sono passati 12 mesi e di questo progetto neanche l'ombra: medesimo destino della tante volte evocata riforma del processo penale. Le uniche 'conquiste' di Bonafede a Via Arenula restano lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio e la regolamentazione del guardonismo di Stato con l'uso indiscriminato dei trojan. Un bottino magro, il raccolto di un non credibile giustizialista da quattro soldi".(com)