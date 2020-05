Coronavirus: in Lombardia da ieri 285 nuovi positivi e 301 guariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono 285 i nuovi casi positivi al coronavirus che portano il totale a 87.110 (ieri +441). È il dato fornito dal bollettino giornaliero di Regione Lombardia sull’andamento della pandemia. Rispetto a ieri i guariti sono +301 (ieri +688). Continuano a scendere anche se lievemente i ricoverati in terapia intensiva (-2, 197 totale ) e quelli non in t.i. (-9, totale 4.017). Sono 11.457 i tamponi effettuati in discesa rispetto ai 17.191 fatti ieri. (Rem)