Coronavirus: Johnson, per il vaccino serve maggiore approccio internazionale

- Il Covid-19 rappresenta una pandemia globale, che producendo ancora troppe risposte nazionali, mentre il governo di Londra vuole "un approccio molto più internazionale" per arrivare rapidamente a soluzioni di lungo termine. Lo ha dichiarato il premier britannico, Boris Johnson, parlando oggi pomeriggio in conferenza stampa. In particolare riguardo il vaccino, secondo Johnson, è quanto mai necessaria la cooperazione internazionale in quanto questo strumento sarà sviluppato "tanto più veloce quanto più collaboriamo tra paesi". "Il Regno Unito sta guidando questi sforzi", ha aggiunto. (Rel)