Usa: governatore New Jersey, inevitabili tagli nel settore pubblico senza aiuti federali

- Dipendenti pubblici tra cui operatori sanitari, vigili del fuoco, agenti di polizia e insegnanti potrebbero perdere il lavoro nel New Jersey, nel nord-est degli Stati Uniti, se lo Stato non riceverà ulteriori fondi dal governo federale. Il monito è del governatore Phil Murphy, ripreso dall’emittente “Cnn”. Murphy, che già venerdì 22 maggio aveva stimato in 10 miliardi di dollari le perdite fiscali dello Stato, è solo l’ultimo governatore democratico a chiedere all’amministrazione del presidente Donald Trump nuovi aiuti economici per affrontare la crisi originata dalla pandemia di coronavirus. “Abbiamo annunciato un nuovo bilancio per i prossimi quattro mesi e abbiamo dovuto tagliare o rinviare spese per oltre 5 miliardi di dollari. Questo potrebbe portare all’esubero di insegnanti, vigili del fuoco, agenti di polizia, operatori sanitari. Non si tratta di un’ipotesi astratta. Non si tratta di un problema degli Stati democratici: è un problema per tutti gli Stati Uniti”, ha dichiarato Murphy facendo riferimento alla polemica tra il suo partito e il leader della maggioranza repubblicana in Senato, Mitch McConnell, che nei giorni scorsi aveva respinto l’ipotesi di aiuti federali che andrebbero in particolare agli Stati amministrati dai democratici. (segue) (Nys)