Usa: governatore New Jersey, inevitabili tagli nel settore pubblico senza aiuti federali (2)

- Il governatore del New Jersey ha anche commentato le parole del consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett, che questa mattina ha auspicata una valutazione dei bilanci degli Stati. “Credo che Kevin sia stato ragionevole, ma il tempo sta scadendo. Non abbiamo bisogno di fare i calcoli”, ha detto Murphy. Ad oggi il New Jersey ha all’attivo 153 mila casi confermati di contagio da coronavirus, il numero più alto nel paese secondo i dati della Johns Hopkins University. Oltre 11 mila sono invece i decessi per Covid-19. (Nys)