Giustizia: Rossomando (Pd), avanti su riforma Csm

- Bisogna andare avanti sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura. Lo afferma in una nota la vicepresidente del Senato e senatrice Pd Anna Rossomando. "È giusto - spiega - che il ministro Bonafede rilanci la necessità della riforma complessiva del Csm e non limitatamente al metodo elettorale. Una riforma non più rinviabile che deve essere accompagnata da un vera e decisa nuova fase sulla giustizia, che comprenda anche la riforma del processo penale e civile, come il Pd ha ribadito più volte. Con queste premesse siamo pronti a dare il nostro contributo". (com)