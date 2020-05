Business news: Argentina, coronavirus, prorogato di 60 giorni il divieto di licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino di Alberto Fernandez ha prorogato per altri 60 giorni il divieto di licenziamenti nel paese come misura di contenimento delle conseguenze sociali ed economiche della pandemia del nuovo coronavirus. La decisione, si legge nel decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stata presa "nel contesto dell'emergenza pubblica in materia economica, sociale e sanitaria e con l'obiettivo di continuare a introdurre misure per conservare il salario e il lavoro". Il testo di legge precisa inoltre che i licenziamenti e le sospensioni che violano il decreto sono da considerare automaticamente come nulle e le relazioni di lavoro come vigenti a tutti gli effetti. La proroga prolunga di fatto quanto stabilito nel decreto emesso il primo aprile. Già prima della pandemia e nel contesto della crisi economica e finanziaria che attanaglia il paese, il governo Fernandez aveva già introdotto lo scorso 13 dicembre la doppia liquidazione come deterrente dei licenziamenti. (Res)